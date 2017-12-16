«عملة معدنية» تخلد ذكرى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة المالية البريطانية، أمس الاثنين، اعتزامها إصدار عملة معدنية جديدة من فئة خمسين بنسا (0.6 دولار)؛ لتخليد ذكرى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2019، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعد أحد اللحظات التاريخية لبريطانيا مثل أولمبياد 2012، وقرار الانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت موجودة قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي في 1973، وذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

ونقلت "رويترز" عن وزارة المالية: "تماشيا مع هذا التقليد ستصدر دار سك العملة الملكية عملة معدنية لتخليد ذكرى ترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".

وجاءت هذه الأنباء في مقطع مصور على حساب وزارة المالية على موقع "تويتر"، ظهرت فيه قطعة معدنية سباعية الجوانب مغطاة بالفضة من فئة 50 بنسا كتب عليها شعار" السلام والازدهار والصداقة مع كل الدول"، وتاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي "29 مارس 2019".