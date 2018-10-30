محافظ المنيا يبحث مع التوأم المخترع إقامة مبادرة «نحن نستطيع»

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، التوأم «محمد سيد مصطفى، وحسام سيد مصطفى» من ذوي الاحتياجات الخاصة الملقبين بـ«التوأم المخترع»، من أبناء مركز بني مزار.

واستمع المحافظ إلى فكرة التوأم التي تدور حول إقامة مبادرة بعنوان «نحن نستطيع»، والتي تهدف إلى دعم التعاون بين الشباب ومتحدي الإعاقة بما يرفع الروح المعنوية لديهم ويكسبهم مزيدا من الثقة في أنفسهم من خلال دمجهم داخل المجتمع.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية أعلنت عن أن 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولي اهتماما كبيرا بهم لدمجهم داخل المجتمع، وتبذل جهودا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.

كما قدم المحافظ، الشكر للجمعيات الأهلية والمؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد وعدم اليأس حتى يصبح ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب مهارات وأكثر مشاركة في المجتمع.

يذكر أن التوأم تخرجا من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وحصلا على المركز الثاني على مستوى المحافظة 2012 في مصادر العلوم والهندسة، والمركز الأول على مستوى المحافظة 2013 من المركز الاستكشافي لرعاية الموهوبين، والمركز الثاني بمسابقة البحث العلمي بجامعة المنيا عام 2014، كما تم ترشيحهم كأفضل شخصيات لعام 2015 من منظمة حقوق الإنسان فرع القاهرة.