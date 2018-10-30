محكمة كورية جنوبية تلزم شركة يابانية بتعويض عمال تعرضوا للاستغلال

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قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، بإلزام شركة نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال للصلب اليابانية بدفع تعويضات لأربعة عمال تم استغلالهم في العمل القسري.

وأيدت المحكمة العليا حكما صدر عام 2013، ألزم الشركة بدفع 100 مليون وون "87800 دولار" لكل من العاملين الأربعة الكوريين الجنوبيين تعويضا لهم على أجورهم التي لم يحصلوا عليها واستغلالهم.

وكان العمال الأربعة قد عملوا بصورة قسرية خلال الحكم الاستعماري الياباني، وهي الفترة التي امتدت من 1910 إلى 1945.

وخلال العهد الاستعماري والحرب العالمية الثانية، يقدر أن مئات الآلاف من الكوريين تم إجبارهم على العمل في اليابان.

وحضر أحد العمال للمحكمة اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، حيث إن الثلاثة عمال الآخرين توفوا.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البرلمان اليوم إن الحكم "غير معقول" في ضوء القانون الدولي، مضيفا: "الحكومة اليابانية سوف تتخذ رد فعل حازم في هذا الشأن".

وقال وزير الخارجية تارو كونو إن طوكيو سوف تدرس" كل الخيارات" وتشمل طرح المسالة أمام محكمة دولية ما لم تتخذ سول إجراء ملائما على الفور.