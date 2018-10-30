هذا الفيديو لا يخص ركاب الطائرة الإندونيسية المنكوبة «ليون إير»

كشفت صحف محلية إندونيسية حقيقة الفيديو المتداول على نطاق واسع، والذي يظهر ركاب الطائرة المنكوبة «ليون إير»، وهم ينطقون الشهادة قبل تحطمها، بحسب ما ذكر ناشر الفيديو.

وذكرت صحيفة «Tribunnews» في تصريحات نسبتها لرئيس قسم بيانات المعلومات والعلاقات العامة، سوتو بوبو نوجروهو، أن الفيديو الذي احتوى على مشاهد ذعر ركاب الطائرة الإندونيسية غير دقيق.

وأوضح أن الفيديو لم يكن من ركاب طائرة «ليون إير» JT 610، بينما كان يخص ركاب الطائرة «Air Air JT 353 Padang-Jakarta»، وتم تسجيله لحظة اضطرابات جوية.

وأكد «سوتو»، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تم تسجيل الفيديو لها، نجوا من الاضطرابات الجوية، مناشدا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره.

جدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، أكدت اليوم الثلاثاء أن رجالها انتشلوا 10 جثث سليمة، وأشلاء متفرقة،

وتحطمت الطائرة «ليون إير»، التي صنعت قبل شهرين فقط، في بحر جاوة في ساعة مبكرة من صباح، الإثنين بعد دقائق فقط من إقلاعها من جاكرتا، وقتل 189 شخصا كانوا على متنها.