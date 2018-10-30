السلطات المكسيكية تعتقل مجموعة جديدة من المهاجرين من أمريكا الوسطى

اعتقلت السلطات المكسيكية مجموعة جديدة من المهاجرين من أمريكا الوسطى، والذين عبروا الحدود إليها من جواتيمالا.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، عن بعض التقارير المحلية قولها إن أحد هؤلاء المهاجرين قد غرق في نهر يفصل بين المكسيك وجواتيمالا خلال رحلته للوصول إلى الحدود، فيما تمكن باقي الأشخاص من عبور النهر بواسطة إطارات أو استخدام سلاسل بشرية، وقد قامت الشرطة المكسيكية باعتقال كل الأشخاص الذين تمكنوا من عبور النهر والوصول إلى حدود البلاد.

يُذكر أن هناك مجموعة أخرى من المهاجرين - مكونة من آلاف الأشخاص من أمريكا الوسطى - تأمل في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رفض الآلاف من أفراد قافلة المهاجرين الأولى عرض الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نييتو بشأن السكن في فنادق محلية صغيرة، وتوفير التعليم لأبنائهم وخدمات اجتماعية أخرى إذا قدموا طلبات لجوء في ولايتي "تشيباس" وأكوساكا" الواقعتين جنوب البلاد.

وتتعرض المكسيك لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تقدم الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى، وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقطع المساعدات عن أمريكا الوسطى في حال وصول المهاجرين.