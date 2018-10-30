الرئيس المكسيكي يلغي مشروعا لبناء مطار جديد في العاصمة

أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، إلغاء مشروع بقيمة 14.5 مليار دولار لبناء مطار جديد في العاصمة.

وأضاف "لوبيز" في مؤتمر صحفي، أنه بدلا من ذلك، سيتم تحديث المطار الحالي، وتوسعة مطار عسكري قريب، بشكل يوفر 2ر5 مليار دولار.

وكان الناخبون قد رفضوا سابقا المشروع في استفتاء أجري على مدار أربعة أيام من الخميس إلى الأحد.

ورفض النقاد الاستفتاء باعتباره غير صالح، بحجة أنه تم تنظيمه فقط من جانب حزب مورينا اليساري بزعامة لوبيز أوبرادور، دون إشراك السلطات الانتخابية، كما أشاروا إلى أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت منخفضة.

لكن الرئيس المنتخب، الذي سيؤدي اليمين في أول ديسمبر المقبل، أكد أن الاستفتاء يعكس إرادة الشعب.

وبدأ بناء المطار الجديد، في عام 2015 في عهد الرئيس الحالي إنريكي بينا نييتو.

وقال لوبيز أوبرادور إن المقاولين الذين تم التعاقد مهم بالفعل يمكنهم العمل في المشروع الجديد.

لكن ممثل رجال الأعمال خوان بابلو كاستانون قال إن الإلغاء تسبب في حالة من الغموض وأثار تهديدا بأنه يمكن وقف العمل في أي مشروعات كبرى.