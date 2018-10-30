المترو: لا توجد مباحثات لزيادة أسعار التذاكر

قال المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، إنه لا يوجد حتى الآن أي قرار أو مباحثات بشأن تحريك سعر تذاكر الخط الأول والثاني بالمترو خلال الفترة الحالية، موضحا أن المسؤول عن تحريك الأسعار هي وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات لـ"الشروق"، أن أعمال تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافية بينها وبين المرج القديمة، تسير بصورة منتظمة وفق المخطط الزمني المحدد لها، على أن يتم الانتهاء بصورة كاملة من أعمال التطوير وافتتاحها ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الخط الأول للمترو يوجد به حاليا نحو 20 قطار مكيف فقط، من بين 55 قطارا آخر، لافتا إلى أن أعمال تطوير القطارات الأخرى لم يتم التخطيط لها حتى الآن، مؤكدا أنه يتم تشديد المراقبة داخل المحطات، وعلى الأرصفة، باستخدام كاميرات المراقبة، إلى جانب متابعة منافذ صرف التذاكر وحركة القطارات والركاب والصرافين، بصورة يومية، لرصد أي خروقات قد تحدث.

كان نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق المهندس عمرو شعت، كشف لـ"الشروق"، عن أنه يتم حاليا وضع مخطط كامل لتطوير لتطوير محطات الخط الأول والثاني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تطوير محطة المرج الجديدة وافتتاحها ديسمبر المقبل، سيعقبعا تطوير محطة عزبة النخل باتجاه المرج.