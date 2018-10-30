«الصحة العالمية»: وفاة 600 ألف طفل في 2016 بسبب الهواء الملوث

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من أن تلوث الهواء لا يؤدي فقط إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال سنويا، ولكنه يعرض الأطفال لمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة في سن البلوغ.

وقالت المنظمة في دراسة حول تأثير الهواء الملوث على صحة الأطفال إنه تم تسجيل نحو 600 ألف حالة وفاة لأطفال أقل من 15 عاما خلال عام 2016.

وقالت ماريا نيرا مديرة الإدارة المعنية بالصحة العمومية والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة بالمنظمة " تلوث الهواء يعيق نمو عقول أبنائنا، ويؤثر على صحتهم بطريق أكبر مما كنا نتصور" مشيرة إلى المخاطر الكبرى لأمراض السرطان والبدانة والقلب.

وأضافت أنه من أجل تغيير هذا الوضع، يتعين على المدن والدول الابتعاد عن استخدام الوقود الحفري وتعزيز النقل العام.