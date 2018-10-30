قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع يضم 27 شركة قابضة بينهم 8 شركات فقط تحت إدارة الوزارة تضم 121 شركة، بينما باقي الشركات تتبع وزارات أخرى كالكهرباء والطيران والري، بإجمالي 160 شركة.

وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة تعمل على سن تشريع جديد يعدل من قانون قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه يحاول تحديد العيوب في القطاع وحلها، وفي بعض الأحيان يكون الحل بتصفية الشركة، وهو ما لم يحدث سوى مع شركة واحدة من 26 شركة خاسرة.

وتابع: «دوري أن أضع روشتة للشركات بعد تشخيص المرض، ثم نتابع علاجها بشكل صحيح حتى تتعافي وتتحول من الخسارة إلى الربحية، أو من الربح الضعيف إلى العالي».

وأشار إلى وجود شركات تحقق أرباحًا جيدة تقارن بمثيلتها في القطاع الخاص، وهي الشركات التي تسعى الحكومة لطرح 15 إلى 20% من أسهمها في البورصة.

وذكر أن الحكومة تحاول إعادة شركة التأمين إلى حصتها السوقية مرة أخرى، بعد خسارتها جزء كبير منه خلال السنوات الأخيرة لصالح القطاع الخاص، مضيفًا أن الوزارة ترغب في عودة الشركة للمنافسة مرة أخرى، والمساهمة بنسبة 1 إلى 2% من الناتج المحلي خلال 4 سنوات.

ولفت إلى سيطرة الشركة على 50% من سوق التأمين في مصر، إلا أن الوزارة ترغب في زيادتها، وأعادت هيكلة الشركة مؤخرًا.