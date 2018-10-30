مرجان: طباعة 60 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي والترجي بنهائي إفريقيا

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تمت طباعة 60 ألف تذكرة لمباراة ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، بين الأحمر والترجي التونسي، المحدد لها الجمعة المقبل، ويجرى اعتماد هذه التذاكر بالأختام المطلوبة.

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تمت طباعة 60 ألف تذكرة لمباراة ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، بين الأحمر والترجي التونسي، المحدد لها الجمعة المقبل، ويجرى اعتماد هذه التذاكر بالأختام المطلوبة.

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تمت طباعة 60 ألف تذكرة لمباراة ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، بين الأحمر والترجي التونسي، المحدد لها الجمعة المقبل، ويجرى اعتماد هذه التذاكر بالأختام المطلوبة.