مرجان: طباعة 60 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي والترجي بنهائي إفريقيا

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تمت طباعة 60 ألف تذكرة لمباراة ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، بين الأحمر والترجي التونسي، المحدد لها الجمعة المقبل، ويجرى اعتماد هذه التذاكر بالأختام المطلوبة.
وأضاف إنه سيتم طرح 30 ألف تذكرة لجماهير الأهلي عبر نظام الحجز «أون لاين» الذي يجري الآن، أما بقية العدد سيكون مخصصا لأعضاء النادي في الفروع الثلاثة من خلال منافذ داخل الفروع، بالإضافة إلى أنه هناك دراسة لتخصيص عدد من هذه التذاكر يتم طرحه من خلال منفذ بيع باستاد الإسكندرية بموجب بطاقة الرقم القومي.
وأكد مرجان، أن إدارة النادي بذلت أقصى جهد لحضور أكبر عدد من جماهير الأهلي لهذه المباراة المرتقبة، وأنه كان يتمنى حضور ضعف هذا العدد، لكن الظروف خارجة عن إرادة الجميع .
وأشار مرجان، إلى تقديره الكامل لرغبة جماهير الأهلي في مساندة فريقها وحضور المباراة، لكن تبقى النواحي الإجرائية نقطة مهمة في التنظيم؛ لتأمين وسلامة كافة العناصر.