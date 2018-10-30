الطيران العراقي يقصف أوكارا لداعش في شمال قضاء الشرقاط

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قصف طيران الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أوكارا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في جبال مكحول والخانوكة في شمال قضاء "الشرقاط" بمحافظة "صلاح الدين".

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد سعدون، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية: "إن طيران الجيش وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة شن حملة قصف استهدفت مواقع لتنظيم داعش في جبال مكحول والخانوكة إضافة إلى ممرات يستخدمها التنظيم للتنقل عبر مقراتهم الرئيسية والمناطق المجاورة لها".

وأضاف أن هناك عملية تمشيط وتفتيش ستبدأ اليوم في مناطق مكحول والخانوكة والفتحة وتلال الموت؛ لتأمين تلك المناطق بصورة نهائية.