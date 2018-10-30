انتشال المزيد من أشلاء ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

انتشلت فرق الإغاثة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، المزيد من أشلاء ضحايا ركاب طائرة «لايون إير» التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 راكبا، فيما ذكر تقرير أن الطائرة تعرضت لعطل فني في اليوم الذي سبق وقوع الكارثة.

وكانت الطائرة -وهي من طراز «بوينج 737 ماكس»، وقد وضعت في الخدمة قبل بضعة أشهر- طلبت العودة إلى مطار العاصمة قبل أن ينقطع كل اتصال مع برج المراقبة بعد 13 دقيقة على إقلاعها. ونقلت السلطات عن شهود عيان أنهم شاهدوا الطائرة تسقط في البحر.

ويشارك عشرات الغواصين في جهود البحث والإنقاذ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال محمد سياوجي، رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ لتلفزيون «مترو»، إن «الفرق ستنقل نحو 10 أكياس تحوي بقايا بشرية، إلى جاكرتا؛ لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف عليها»، مضيفًا: «نأمل أن نتمكن من العثور على هيكل الطائرة، وتم جمع كل ما كان يطفو على سطح المياه».

من جانبه، أكد نائب قائد الشرطة الوطنية، اري دونو سوكمانتو، العثور على أشلاء رضيع. وتمكنت الفرق من جمع 14 كيسا تحوي مقتنيات عائدة للضحايا من ملابس وأحذية ومحفظة.

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل، إن الطائرة كانت تقل 178 بالغا وطفلا ورضيعين وطيارين اثنين و6 من أفراد الطاقم على الرحلة «جي.تي-160».

واستبعدت فرق البحث والإنقاذ، مساء أمس الاثنين، العثور على ناجين نظرا لحالة الأشلاء، مشيرة إلى احتمال تحطم الطائرة على عمق 30 إلى 40 مترا في المياه قبالة سواحل جزيرة جاوا.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ، يوسف لطيف: «أولويتنا العثور على الحطام الرئيسي للطائرة باستخدام 5 سفن حربية مزودة بأجهزة سونار للكشف عن معادن تحت المياه». ولم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة «بنجال بينانج» بجزيرة «بلينتونج»، عندما فقد الاتصال بها حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفادت «لايون إير» بأن الطائرة وضعت في الخدمة في أغسطس. وأكدت أن الطيار ومساعده لديهما أكثر من 11 ألف ساعة طيران وخضعا لفحوص طبية وفحص مخدرات.

وأقر مدير «لايون إير»، إدوارد سيريت، بأن الطائرة تعرضت لمشكلة فنية تم تصليحها في بالي قبل أن تتوجه إلى جاكرتا، واصفا ذلك بـ«الإجراء العادي».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أورد سجل تقني وجود جهاز لقراءة السرعة «لا يمكن الاعتماد عليه» على رحلة بالي-جاكرتا، الأحد، وقراءات مختلفة للارتفاع على جهازي الطيار ومساعده.

وكانت «بوينج» علقت بيع طائرة «737-ماكس» بعد أيام على أول تسليم تجاري لها العام الماضي إثر مشلكة في المحرك، بحسب موقع «إيرلاينر ريتنجز» المتخصص في سلامة الطيران.

وقال الموقع إن محركات الطائرة يتم إنتاجها في مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك ومقرها الولايات المتحدة، ومجموعة «سفران» الفرنسية لمحركات الطائرات.

وتعد شركة «لايون إير» أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في إندونيسيا. وأعلنت في وقت سابق هذا العام عن عزمها شراء 50 طائرة «بوينج 737 ماكس 10» لقاء 6.24 مليار دولار.