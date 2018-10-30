اليمن: الجيش يتقدم في جبهات الساحل الغربي وعشرات القتلي والجرحي الحوثيين

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في المعارك ضد الميليشيات الحوثية في عدة جبهات بالساحل الغربي للبلاد، وتكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المعارك التي تدعمها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، امتدت إلى الأحياء الواقعة شمالي مطار الحديدة شمال غربي اليمن ومحيط الجامعة.

وقالت المصادر: "إنه بالتزامن مع هذه العمليات توغلت قوات ألوية العمالقة في منطقة الكيلو 16 عند المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة، وصدت محاولات هجومية فاشلة للميليشيات في مربع كيلو 10 بمنطقة كيلو 16".

وذكرت أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع للمليشيات في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، قتل خلالها نحو 30 عنصرا من المليشيا الحوثية وأصيب العشرات منهم.