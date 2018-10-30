«قنصوه»: خطة لمنع تراكم مياه الأمطار في المناطق الأكثر احتياجا

قام الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أمس الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ خطة لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار خلال موسم الأمطار والنوات، في المناطق الأكثر احتياجا.

وخلال الجولة، تابع المحافظ تنفيذ أعمال تطهير وإضافة شنايش جديدة بنطاق حي وسط، بعدما تم الانتهاء من تطهير الشنايش بشارع عبد الكريم الخطابي في الإبراهيمية، وكذا بشارع قناة السويس في محرم بك، وتطهير الشنايش بعدد من المناطق الأخرى.

وأشار «قنصوه» إلى تطهير الشنايش أمام شركة الزيوت المستخلصة بمحرم بيك، وكذا الشنايش بمحطة الرمل أمام مطعم جاد، كما تم تطهير ١٥ شنيشة بمنطقة الغيط الصعيدي، وبشارع ابن نافع، وكذا الشنايش بشارع ابن زهرون، وإعادة تطهير عدد ١٨ شنيشة بطريق قناة السويس، إضافة إلى تطهير عدد ٣٨ شنيشة بشارع فؤاد بمحطة الرمل، وتطهير عدد ١٢ شنيشة بشارع النقيب شريف رمزي بالحضرة القبلية.

وكلف «قنصوه» شركة الصرف الصحي، ورئيس حي وسط، بمتابعة تنفيذ خطة تطهير الشنايش في المناطق التي تم رصد تجمعات لمياه الأمطار بها خلال الأيام الماضية، وزيادة عدد شنايش الأمطار بالأماكن التي تفتقر إليها لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار خلال النوات، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحي و تفقد اي مشكلة في محطات الرفع ومراجعة مناسيب الأمطار .