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رئيس وزراء استراليا السابق يحذر من مغبة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

كانبيرا أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:53 م

حذر رئيس الوزراء الاسترالي السابق، مالكولم تيرنبول، حكومة بلاده من رد فعل سلبي من جانب أندونيسيا ، كأكبر بلد مسلم في العالم ، إذا اتبعت استراليا نهج الولايات المتحدة، ونقلت سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف في تصريح لشبكة "برودكاستنج كورب" الاسترالية الإخبارية ، بعد اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، في جزيرة "بالي " السياحية لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، اليوم /الثلاثاء/ أن الرئيس الإندونيسي أبدى القلق البالغ الخطورة في اندونيسيا من احتمال نقل السفارة الاسترالية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ، مؤكدا أن هذا التحرك سيقابله رد فعل سلبي للغاية في إندونيسيا.
وشدد رئيس الوزراء الاسترالي السابق على ضرورة الأخذ في الاعتبار مصلحة استراليا الوطنية ، ومصالحها في المنطقة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تؤثر على علاقتها مع الدول الأخرى.


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