رئيس وزراء استراليا السابق يحذر من مغبة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

حذر رئيس الوزراء الاسترالي السابق، مالكولم تيرنبول، حكومة بلاده من رد فعل سلبي من جانب أندونيسيا ، كأكبر بلد مسلم في العالم ، إذا اتبعت استراليا نهج الولايات المتحدة، ونقلت سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف في تصريح لشبكة "برودكاستنج كورب" الاسترالية الإخبارية ، بعد اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، في جزيرة "بالي " السياحية لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، اليوم /الثلاثاء/ أن الرئيس الإندونيسي أبدى القلق البالغ الخطورة في اندونيسيا من احتمال نقل السفارة الاسترالية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ، مؤكدا أن هذا التحرك سيقابله رد فعل سلبي للغاية في إندونيسيا.

وشدد رئيس الوزراء الاسترالي السابق على ضرورة الأخذ في الاعتبار مصلحة استراليا الوطنية ، ومصالحها في المنطقة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تؤثر على علاقتها مع الدول الأخرى.