وصف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد بأنه هدية من الرئيس للمواطن المصري البسيط؛ لحمايته في المنظومة الاستهلاكية.

وأضاف في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الاثنين، أنه تم التصديق على القانون فى 13 سبتمبر الماضي، وجارى الآن إعداد اللائحة التنفيذية لوضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، مؤكدًا على تغليظ العقوبات ضد من يقوم بخداع أو غش المواطنين.

وأوضح أن الإجراءات القانونية تقف بالمرصاد لأى شخص يستغل احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن القانون سيفصل في التعامل مع جميع الشركات في السوق المصري وبين المواطنين؛ لتحقيق توازن بين البائع والمستهلك.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق شهر سبتمبر الماضي على قانون حماية المستهلك الذى وافق عليه مجلس النواب، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب.