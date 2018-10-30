تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

قرر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2018-2019، والتي تجري خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وأوضح «غلاب» أن اللجنة العليا التي ترأسها الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ستتولى الإشراف على كل مراحل الانتخابات التي تجري وفقا لجدول محدد يتضمن فتح باب الترشيح اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقي الطعون وفحصها، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر المقبل.

وأضاف «غلاب» أن الدعاية الانتخابية تبدأ اعتبارًا من الخميس الموافق 8 نوفمبر المقبل، بينما تجري انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد الموافق 11 نوفمبر المقبل، يليها انتخابات الإعادة الاثنين الموافق 12 نوفمبر المقبل -في حالة تساوي الأصوات- تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، فيما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم 15 نوفمبر المقبل، وينتهي الجدول الزمني بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.