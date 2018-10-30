ضبط «أدمن صفحة» على «فيسبوك» تحرض الشباب على الانتحار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط متهم يدير صفحة على "فيسبوك" تضطلع ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بإيديهم وشفاههم بشفرات حادة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت خلال الآونة الأخيرة قيام بعض طالبات إحدى المدارس فى سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية، وبعض مرتادي أحد مراكز الشباب بذات المحافظة بإحداث جروح بأيديهن بإستخدام "شفرات موس"، فى إطار تقليد لبعض مقاطع الفيديو والصور على موقع "يوتيوب" بشبكة الإنترنت، والتى تصور حالات انتحار لأشخاص من خلال (قطع الشرايين ، الوخز بالسكين) والتى تم اجتزائها من بعض أفلام الرعب الأجنبية وتفاعلهم مع إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى "كاتينج" استحدثها أحد الطلاب بمحافظة البحيرة.

الصفحة تورطت ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بإيديهم وشفاههم بشفرات حادة؛ وذلك لإعتقادهن بتفريغ ذلك للضغوط لمرورهم بأزمات نفسية وخلافات أسرية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص القائم على الصفحة، المحرض على إرتكاب تلك الأفعال ويدعى"عز . ع . ع " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.