ضبط 549 طن بطاطس بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف االمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، من شن حملة لضبط تجار البطاطس بمدن ومراكز المحافظة.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، يفيد ضبط كل من "صلاح.ع.أ.ح"، 42 عاما، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية كائنة بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة؛ لحيازته وتخزينه 300 طن بطاطس بالثلاجه المشُار إليها ومنعها من التداول بالأسواق؛ لرفع سعرها وإعادة بيعها بالسوق السوداء في أوقات لاحقه مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة، وأن الكميات المضبوطة صالحه للاستهلاك الآدمي والمحلي بناء على تقرير مديرية الزراعة.

وضبط "عتريس.إ.ح"، 46 عاما، صاحب ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية، لحيازته وتخزينه 100 طن بطاطس، و"ذكرالله.إ.ز"، 50 عاما، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية، لحيازته وتخزينه كمية 72 طن بطاطس، و"إسراء.ع.ع"، 43 عاما، صاحبة ومدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية لحيازتها وتخزينها 60 طن بطاطس، و"صفوت.ح.س"، 43 عاما، صاحب ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية لحيازته وتخزينه كمية 10 أطنان بطاطس، و"علي.م.م.ال" 55 سنة، صاحب ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية، لحيازته وتخزينه كمية 7 أطنان بطاطس.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.