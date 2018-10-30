الكاف يستعرض مشوار الأهلي والترجي للنهائي الإفريقي

استعرض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مشوار الأهلي والترجى التونسي، خلال بطولة دورى أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، حتى تأها الفريقين إلى نهائى البطولة.

وذكرت الصفحة الرسمية للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الفريقين جاءوا من نفس المجموعة، وكان طريقهما إلى النهائى مليئا بالمخاطر".

وتسائل الكاف: "من سيحظى بالنهاية السعيدة؟.. الأهلى المصرى أم الترجى التونسى؟.

ونجح الأهلي، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-1 في مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية، حيث بدأ الأهلي مشواره في البطولة من الدور الثاني، بمواجهة مونانا الجابوني وحقق خلالها الفوز بنتيجة 7-1 بمجموع اللقائين، ليتأهل إلى دور المجموعات ويتعادل في اللقاء الأول أمام الترجي التونسي سلبيًا، قبل أن يخسر من كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، ليحقق الفوز بعدها على تاونشيب البتسواني ذهابا بثلاث أهداف دون رد ، وهدف نظيف إيابًا، ومن ثم يحقق الفوز على الترجي التونسي في رادس بهدف دون رد، لينجح بعدها بالفوز أيضًا على نظيره كامبالا سيتي، بنتيجة 4-3 .

وتعادل الأهلي مع نظيره حوريا الغيني، سلبيًا في ذهاب ربع نهائي البطولة، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة الإياب، ومن ثم مواجهة وفاق سطيف الجزائري، في نصف النهائي، وينجح في تحقيق الفوز ذهابا بثنائية نظيفة ، قبل أن يخسر إيابا بهدفين مقابل هدف، ليصعد مباشرة إلى النهائي.

بينما شارك الترجي التونسي، في البطولة من الدور الـ 64 ، ونجح خلاله في تحقيق الفوز على نظيره جمعية الوئام الموريتاني بمجموع المبارتين بنتيجة (6-1)، ليواجه نادي غور مايا الكيني الذي استطاع أن يهزمه بهدف دون رد بعد التعادل بنتيجة سلبية في مباراة الذهاب، في دور الـ 32، ليتأهل إلى دور المجموعات ويتعادل في اللقاء الأول أمام الأهلي سلبيًا، قبل أن يحقق الفوز على

تاونشيب البتسواني ذهابا برباعية مقابل هدف، ومن ثم الفوز على كامبالا سيتي الأوغندي بثلاث أهداف مقابل هدفين ذهابًا، وهدف نظيف إيابًا، ليخسر من الأهلي بعدها بهدف دون رد، ويختتم دور المجموعات بالتعادل مع تاونشيب.