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رئيس وزراء الصين يبحث قضايا اقتصادية مع 6 مؤسسات عالمية نوفمبر المقبل

بكين أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:46 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، إن رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي كه تشيانج سيعقد اجتماع المائدة المستديرة الثالث مع قادة 6 مؤسسات اقتصادية ومالية دولية رئيسة في العاصمة بكين 6 من نوفمبر المقبل.
وأضاف المتحدث – خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن القادة الستة هم: رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ومدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو إزيفيدو، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي مارك كارني، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية ديبورا جرينفيلد.
وأوضح كانج أن المشاركين سيناقشون موضوعات من بينها: الاتجاه الحالي للاقتصاد العالمي، حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، والاقتصاد الصيني والإصلاح والانفتاح.


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