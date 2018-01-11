وزارة العدل الأمريكية تدشن موقعا إلكترونيا لمكافحة الكراهية

دشنت وزارة العدل الأمريكية، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لمكافحة جرائم الكراهية، وذلك بعد يومين من مقتل 11 شخصًا في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

ويوفر الموقع، وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء أمس الإثنين، موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والإعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة.​

كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصائيات وغيرها من المعلومات.

وفي السياق ذاته، قال نائب مساعد وزير العدل جون جور، في بيان: "يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أداء عبادتهم".

وأضاف "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".

ووفقًا لوزارة العدل فقد وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية خلال السنوات الـ10 الماضية.