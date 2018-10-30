مؤسسة حقوقية فلسطينية: قتل الأطفال يشكل انتهاكا منظما للقانون الدولي

استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال في استمرار واضح ومقصود لسياسة الاستهداف المتعمد للأطفال، والتي تأتي في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن دولة الاحتلال تنتهج وتتعمد سياسة قتل الأطفال بشكل دائم رغم الإدانات الدولية المتكررة التي لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني، موضحة أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا جسيما ومنظما لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعتمد على استخدام قدر كبير وغير متناسب من القوة.

وشددت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري؛ لضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية..مطالبة المجتمع الدولي للخروج عن حالة الصمت واتخاذ إجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

كما طالبت المؤسسة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى منها والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقيات، داعية مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأطراف الدولية ذات العلاقة وخاصة المقررين الخاصين للخروج بمواقف جدية وحقيقية تجاه هذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للأطفال.

يذكر أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت مساء يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الماضي باستهداف 3 أطفال كانوا يتواجدون بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة أدى ذلك إلى مقتلهم وهم من سكان المنطقة الحدودية (وادي السقا) شرق دير البلح، حيث منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى موقع الحدث وأطلقت النار تجاهها قبل أن تسمح لها بانتشال الجثث لاحقا.

يشار إلى أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية فلسطينية غير حكومية متخصصة بالدفاع عن حقوق الإنسان تأسست عام 1993 وتهدف إلى تعزيز مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان للمجتمع الفلسطيني عامة والفئات الأكثر هشاشة على وجه الخصوص، وتعمل على تعزيز قيم والعدالة والمساءلة والمساواة، إضافةً إلى تمكين نظام الحكم الصالح القائم على مبادئ النزاهة والشفافية.