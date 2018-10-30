شرم الشيخ تتزين لاستقبال منتدى شباب العالم

2000 ضابط وفرد لتأمين المنتدى

القوات المسلحة والشرطة يقودان حملة لتمشيط الجبال والوديان القريبة من شرم الشيخ

خيمة بدوية وسط الجبال لضيوف منتدى شباب العالم

غرفة عناية مركزة داخل قاعة المؤتمرات الكبرى



أنهت محافظة جنوب سيناء استعدادها لاستقبال منتدي الشباب العالمي، المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بقاعة المؤتمرات الجديدة على المستوى الأمني ومستوى التجهيزات.

فعلي المستوى الأمني، عقد اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، لقاءات تنسيقية في وقت سابق مع القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة تأمين المنتدي، شملت نشر قوات من الأمن في جميع الميادين ومداخل وخارج المدينة بصورة غير ملفتة للنظر ودون أن يشعر بها السائح أو المواطن، كما شملت تأمين الجبال والمدقات والوديان والدروب القريبة من شرم الشيخ بالتعاون مع بدو سيناء، لأحكام السيطرة الأمنية على هذه المناطق ومنع تسلل أي عناصر تخريبية إلى المدينة قبل أو أثناء المؤتمر.

وأكد مصدر أمني فضل عدم نشر اسمه، أن أجهزة الأمن تسلمت بالفعل مقرات الوفود المشاركة وتم مسحها بالكامل والتأكد من تفعيل جميع كاميرات المراقبة التي توجد داخل الفنادق وخارجها وأجهزة التعقيم الخاصة بالحقائب والسياح، وتم تعقيم كل الفنادق والمنتجعات التي سوف تكون مقرا للوفود، موضحا أن القوات الخاصة بالتعاون مع القوات المسلحة تسلمت قاعة المؤتمرات الجديدة منذ أيام وبدأت بنشر القوات وتحديد أماكن دخول وخروج الرئيس والوفود المشاركة، كما جرى تجهيز قرية الحرس الجمهوري على أعلى مستوى، حيث يفضل الرئيس الإقامة بها، مضيفا أنه تم الاستعانة بنحو 1500 ضابط وفرد أمن من كل القطاعات المختلفة لتأمين المنتدى.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بنحو 60 ضابطا و250 فردا لتنظيم حركة المرور ولضمان السيول المرورية في كل أنحاء المدينة، بحيث لا يؤثر المنتدى على الحركة المرورية داخل المدينة، وتم الدفع بنحو 30 سيارة ودراجة بخارية وونش للمساعدة في ضبط الحركة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية.

وفي سياق متصل، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ آمنة على أعلى مستوى من قبل الجيش والشرطة، موضحا أنه حضر عدة لقاءات تنسيقية بين جهات الأمن المختلفة لوضع الخطة النهائية لتأمين المنتدى، متابعاً: "أثق في رجال الأمن المصريين، ونجحوا كثيرا في تأمين لقاءات عالمية تمت على أرض مدينة السلام".

وأكد أنه تم رفع كفاءة جميع الطرق الرئيسية وتخطيطيها وتجميلها وزراعتها من على الجانبين، إضافة إلى نشر العديد من الأعمال الفنية المجسمة في الميادين واعادة إنارة مسجد الصحابة وتطوير المنطقة من حوله بالكامل، قائلا: "سيرى ضيوف المنتدى شرم الشيخ في ثوب جديد يختلف تماما عما حدث خلال منتدى العام الماضي، موضحا أن تم تجهيز خيمة بدوية على أعلي مستوى في التصميم حيث تم إقامة مسرح كبير بها لإقامة احتفالية انطلاق المنتدى، وتجهيزات أخرى ليعيش الضيوف معايشة كاملة للحياة البدوية وسط الجبال".

وأوضح أن العمل يتم على مدار 24 ساعة من قبل جميع الجهات لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالتجهيزات، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والطبية بجميع المستشفيات ومستشفى شرم الشيخ بشكل خاص، إضافة إلى تمركز سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من قاعة المؤتمرات وأماكن إقامة الوفود.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية بمدينة شرم الشيخ وأيضا المواد البترولية، والتنسيق مع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي حتى لا يشوب المنتدى أي تقصير في كافة المجالات.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد قاعات المؤتمرات الدولية التي تستقبل فعاليات المنتدى، حيث يوجد 5 قاعات بالمركز الدولي تسع القاعة الرئيسية لعدد 3500 شخص، بالإضافة إلى القاعات الأخرى الجديدة التي تم إقامتها وتسع ما يقرب من 6 آلاف شخص، كما تم ترتيب جلوس رؤساء الدول والأمراء وكبار الشخصيات وتحديد أماكن تواجد الشباب، كما جرى إعداد مركز صحفي عالمي للإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية التي ستغطي الملتقي إعلاميا.

كما تم تأمين وتجهيز 30 فندقا على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة لاستقبال الشباب والوفود المشاركة، مع الكشف أمنيا على جميع العاملين في الفنادق وجميع المترددين عليها.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعداد غرفة عناية خاصة داخل قاعة المؤتمرات لكافة الأطباء والاستشاريين وأطباء القلب والعناية المركزة والمخ والأعصاب، وتوفير كافة المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف من النوع الحديث المجهز طبيا لتأمين المنتدى، إضافة إلى تواجد فرق طبية وأطقم تمريض للتعامل في الأزمات، إضافة إلى مشاركة جميع المستشفيات الخاصة بمدينة شرم الشيخ ودهب في تأمين المنتدى طبيا.

وأكد المهندس جمال عبد الصبور، مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بفرع الشركة بشرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من صيانة الشبكات للمياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة وطاقة محطة مياه الشباب بـ1000 متر يوميا خلاف الكميات الأساسية.

وأوضح المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الدفع بخمس مولدات عملاقة من الإسماعيلية لمدينة شرم الشيخ لتغطية المدينة تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة.

كما أكد تم رفع كفاءة محطة محولات 1 ومحطة محولات 3 التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرم الشيخ، كما تم إضافة 6 وحدات جديدة قدرة الوحدة 48 ميجا وات، لمحطة كهرباء شرم الشيخ، لتصبح قدرة المحطة بعد التطوير 415 ميجا وات؛ لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع القومية والاستثمارية والسياحية والمؤتمرات التي تتم على أرض المدينة.