فنزويلا تعلق استيراد المنتجات الحيوانية من كولومبيا

قالت الحكومة الفنزويلية، يوم أمس الاثنين، إنها ستعلق استيراد المنتجات الحيوانية ومشتقاتها من كولومبيا لمدة عام في محاولة لمكافحة تفشي مرض الحمى القلاعية.

وقال وزير الزراعة الفنزويلي، ويلمار كاسترو سوتيلو، في خطاب تلفزيوني، إن هذا الإجراء اتخذ بعد أن أكدت الحكومة تفشي مرض الحمى القلاعية في كولومبيا، واتهم بوجوتا بعدم الامتثال لبروتوكولات رعاية الحيوانات.

وأضاف أن هذا التوجيه يشمل "المنتجات الحيوانية ومشتقاتها التي يمكن أن تحمل المرض"، ويشمل الأمر الماشية والأغنام والخنازير.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستأمر بالإعدام الفوري لجميع المنتجات الحيوانية المتضررة القادمة من كولومبيا.