• واستحواذ الدول العربية على النصيب الأكبر من صادرات المحاصيل الزراعية



ارتفعت صادرات مصر من «الموالح» خلال الموسم الزراعي 2017-2018، لتبلغ ما قيمته 741 مليون دولار من خلال تصدير 1.704 مليون طن مقابل 617 مليون دولار قيمة تصدير 1.553 مليون طن خلال الموسم السابق 2016-2017.

جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي أشار إلى ارتفاع صادرات مصر من «المانجو الطازجة» خلال الموسم الزراعي الماضي، حيث تم تصدير 41 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار، مقابل تصدير 33 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات مصر من «الطماطم الطازجة» زادت، حيث تم تصدير 94 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار، مقارنة بتصدير 61 ألف طن بقيمة 38 مليون دولار، كما زادت الكميات المصدرة من «النباتات الطبية والعطرية» لتبلغ 42 ألف طن بقيمة 68 مليون دولار مقارنة بنحو 34 ألف طن بقيمة 64 مليون دولار.

وذكر التقرير أن صادرات مصر من «الفاصوليا الجافة» زادت، حيث تم تصدير 137 ألف طن بقيمة 117 مليون دولار، مقابل 102 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار في الموسم التصديري السابق له، كما شهدت صادرات «البطاطا الحلوة» ارتفاعا لتبلغ نحو 35 ألف طن بقيمة 16 مليون دولار، مقابل 27 ألف طن بقيمة 13 مليون دولار.

في المقابل، أشار التقرير إلى انخفاض صادرات مصر من «البطاطس الطازجة»، حيث تم تصدير 737 ألف طن بقيمة 211 مليون دولار، مقارنة بنحو 787 ألف طن بقيمة 265 مليون دولار، كما تراجعت قيمة صادرات «البصل الطازج» لتبلغ 164 مليون دولار مقابل 174 مليون دولار، بالرغم من زيادة الكميات المصدرة حيث بلغت 511 ألف طن مقابل 468 ألف طن.

كما تراجعت قيمة صادرات مصر من «الرمان الطازج» لتسجل 92 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار، بالرغم من زيادة الكميات المصدرة التي بلغت 160 ألف طن مقارنة بنحو 134 ألف طن خلال الموسم السابق له.

وشهدت قيمة صادرات «الفاصوليا الخضراء» انخفاضا، لتبلغ 37 مليون دولار مقارنة بـ39 مليون دولار، بالرغم من زيادة الكميات المصدرة لتبلغ 34 ألف طن مقابل 27 ألف طن في الموسم الزراعي 2016-2017.

ولفت التقرير إلى انخفاض صادرات مصر من «زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل»، لتبلغ ما قيمته 51 مليون دولار مقابل 63 مليونا، في حين بلغت الكميات المصدرة بالموسمين 41 ألف طن.

ونوه التقرير بتراجع صادرات «الفراولة الطازجة» خلال الموسم الزراعي السابق، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 31 ألف طن بقيمة 64 مليون دولار مقابل 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار، كما شهدت قيمة صادرات «العنب الطازج» انخفاضا لتبلغ 223 مليون دولار من خلال تصدير 124 ألف طن مقابل 230 مليون دولار من خلال تصدير 127 ألف طن.

وتراجعت صادرات مصر من «الفول السوداني» لتسجل ما قيمته 74 مليون دولار من خلال تصدير 46 ألف طن مقارنة بنحو 77 مليون دولار وتصدير 49 ألف طن، وسجلت صادرات «الفول العريض» انخفاضا لتبلغ ما قيمته 24 مليون دولار من خلال تصدير 48 ألف طن مقارنة بنحو 24 مليون دولار من خلال تصدير 52 ألف طن.

وتراجعت صادرات المحاصيل الأخرى، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 287 ألف طن بقيمة بلغت 223 مليون دولار مقابل 335 ألف طن بقيمة بلغت 228 مليون دولار.

وحول أهم التكتلات الجغرافية المستوردة للحاصلات الزراعية، أوضح التقرير استحواذ الدول العربية على النصيب الأكبر من صادرات المحاصيل الزراعية، حيث تم تصدير 1.808 مليون طن بقيمة بلغت 805 ملايين دولار، تلاها في المرتبة الثانية «الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي» بنحو 924 ألف طن بقيمة 414 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الموسم 2017-2018 نحو 861 ألف طن بقيمة 642 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر الزراعية للدول الآسيوية بلغت 422 ألف طن بقيمة 263 مليون دولار، فيما بلغت للدول الإفريقية نحو 31 ألف طن بقيمة 28 مليون دولار، وإلى دول الأمريكتين وأستراليا نحو 26 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018، أشار التقرير إلى أن «المملكة العربية السعودية» احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة، حيث تم تصدير 767 ألف طن بقيمة بلغت 324 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية «روسيا الاتحادية» من خلال استيراد 767 ألف طن بقيمة 326 مليون دولار، وجاءت «الإمارات العربية المتحدة» في المرتبة الثالثة من خلال استيراد 220 ألف طن بقيمة 114 مليون دولار، تلتها «هولندا» بنحو 222 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى «المملكة المتحدة» نحو 144 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم التصديري يبدأ في الفترة من (بداية سبتمبر- حتى نهاية أغسطس)، وارتفع إجمالي صادرات مصر خلال الموسم 2017-2018 إلى نحو 4.1 مليون طن بقيمة بلغت 2.1 مليار جنيه.