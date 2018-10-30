قاتل الـ100 في ألمانيا يعترف بقتل مرضاه

اعترف نيلز هوجل، الممرض السابق المتهم في ألمانيا بقتل 100 مريضا، بالتهم الموجهة إليه وذلك أثناء محاكمته في ألمانيا اليوم الثلاثاء، قائلا إن جميع التهم الموجهة إليه صحيحة.