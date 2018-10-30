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قاتل الـ100 في ألمانيا يعترف بقتل مرضاه

برلين- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 3:46 م

اعترف نيلز هوجل، الممرض السابق المتهم في ألمانيا بقتل 100 مريضا، بالتهم الموجهة إليه وذلك أثناء محاكمته في ألمانيا اليوم الثلاثاء، قائلا إن جميع التهم الموجهة إليه صحيحة.


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