قاتل الـ100 في ألمانيا يعترف بقتل مرضاه

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اعترف نيلز هوجل، الممرض السابق المتهم في ألمانيا بقتل 100 مريضا، بالتهم الموجهة إليه وذلك أثناء محاكمته في ألمانيا اليوم الثلاثاء، قائلا إن جميع التهم الموجهة إليه صحيحة.