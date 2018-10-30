«عازر» يكشف موعد الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس

كشف المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، عن موعد الافتتاح التجريبي للأنفاق الأربعة تحت قناة السويس، قائلًا إنه من المتوقع أن يتم الافتتاح خلال شهرين ونصف من الآن.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، إن الأنفاق الأربعة ستتيح للسيارات المرور أسفل قناة السويس، متابعًا: «تم إنجاز الأنفاق في وقت قياسي خلال 18 شهرًا، وهو ما لايحدث في أي دولة في العالم».

وأكد على المعايير العالية للأمان التي تمتاز بها الأنفاق، مشيرًا إلى أهمية قناة السويس والتى تعد محط أنظار العالم للاقتصاد المصري.

وأشار إلى اختيار الألمان للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه دعوة لحضور اجتماع المجموعة العشرين، ما يدل على الثقة في مصر وفي أهمية دورها الإقليمي في المنطقة العربية وقارة إفريقيا.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأحد، زيارة رسمية إلى برلين، تستمر لمدة 4 أيام بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، يشارك خلالها في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا، وذلك في إطار مجموعة العشرين.