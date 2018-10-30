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«الأوقاف»: تحديث ملفات المستفيدين من مساعدات البر قبل نهاية 2018

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 4:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 4:01 ص

قررت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتحديث جميع ملفات المستفيدين من الإعانات والمساعدات المالية والعينية التي تصرف بمعرفة إدارات البر بالوزارة على مستوى الجمهورية قبل ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وقال عبد الحكيم بهجت، رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف، فى بيان، إن هذا التحديث يأتى حرصا من الوزارة على تحري أقصى درجات الدقة في وصول الإعانات والمساعدات المالية أو العينية إلى مستحقيها.

وأضاف أن ذلك سيتم بالتعاون بين ديوان عام وزارة الأوقاف ومديري المديريات الإقليمية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي.


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