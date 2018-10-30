محافظ بني سويف يستقبل وفد الأمانة العامة بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وفدا من أعضاء لجنة الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم الأمين العام المساعد، ومجموعة من الكوادر الفنية بالأمانة في قطاعات (الإسكان، والنقل، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، والثقافة، والآثار، والشباب والرياضة، والتعليم، والتجارة، والصناعة، والاتصالات، والتضامن)، وذلك لمناقشة موقف المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة بكافة القطاعات وموقف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة، فضلاً عن مناقشة موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها

وتم عقد اجتماع مع الوفد بحضور محافظ بني سويف، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، حيث تم بحث عدداً من التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ومناقشة الخطوط العريضة لآلية عمل فريق المتابعة من الأمانة العامة.

وأشرف المحافظ على تشكيل فريق العمل الميداني الذي يتكون من أعضاء الأمانة المعنيين بالقطاعات والمسؤوليين المعنيين من المحافظة، ليتم البدء في زيارة كافة المشروعات على مستوى المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي للمشروعات، وإعداد التقارير الفنية اللازمة الخاصة بكافة المعوقات، وسبل دفع العمل لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة؛ لتحقيق أقصى استفادة منها ولتكون واقعا ملموسا للمواطنين في حياتهم اليومية.

فيما استعرض مديرو المديريات الخدمية في كافة القطاعات، بيانا معتمدا حول موقف المشروعات الجارية، والذي احتوى على القيمة التعاقدية للمشروعات، والاعتمادات المنصرفة والاعتمادات المتبقية، وتواريخ البدء في المشروعات وكذا تواريخ النهو التعاقدي، والموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنجاز والمعوفات التي تعترض التنفيذ وسبل ومقترحات حلولها.

وكلف المحافظ كل من السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، والسكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، بالإشراف والمتابعة على كل التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، مطالبا بإطلاعه على مدار الساعة بمستجدات عمل اللجنة لتقوم بعملها على أكمل وجه.

من جانبها، أوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، مساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات، أنه سيتم تنظيم ورش عمل لكل قطاع من القطاعات المختلفة بين أعضاء فريق الزيارة والمسئولين في هذه القطاعات؛ لمناقشة موقف المشروعات والتنسيق للزيارات الميدانية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة.