القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

دعت القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمرجعيات الدينية والأهلية في فلسطين، المقدسيين، إلى مقاطعة الانتخابات البلدية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء.

وأكدت القوى والهيئات والمرجعيات - في بيان اليوم الثلاثاء - على رفضها المطلق للمشاركة في هذه الانتخابات، كونها تعطي الاحتلال شرعية لوجوده في المدينة ولما يمارسه من سياسات التطهير العرقي.

ونشرت القوى الوطنية عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي دعواتها لمقاطعة الانتخابات، معتبرة أن التصويت لأي مرشح كان، هو اعتراف وشرعنة للاحتلال وتهويد المدينة.

وأكدت الهيئات والمرجعيات الدينية على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بأن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال سواء بالترشح أو الانتخاب حرام شرعا.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور إن "مقاطعة انتخابات البلدية واجب وطني، فأصواتنا هي للقدس وليس لمن احتلها وقتل أبناءها، ولن نعطي أي شرعية للاحتلال بتلك الأصوات".

وبين مطور أن "البعض ممن يدعون بأنهم من المقدسيين رشحوا أنفسهم في تلك الانتخابات"، مؤكدا أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم.

وأضاف القيادي في فتح أن بلدية القدس هي أحد أذرع الاحتلال في القدس، فهي تعمل على هدم منازل المقدسيين وتشريدهم وتهجيرهم من أرضهم، ولا تسمح لهم بالحصول على تراخيص بناء، وهذه سياسة ستبقى تتبعها البلدية.

ولفت إلى أن الاحتلال بطبيعته عنصري، فهو يميز في تعامله بين اليهود أنفسهم، فما بالكم بتعامله مع العرب، مستشهدا بقانون القومية حيث قدم الدروز أرواحهم فداء للدولة العبرية، وخدموا في الجيش الإسرائيلي، لكن الدولة تنكرت لهم.