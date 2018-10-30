الإعصار «يوتو» يضرب شمالي الفلبين

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ضرب الإعصار يوتو شمال الفلبين، اليوم الثلاثاء، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من ديارهم وسط تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وجاء "يوتو" مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 230 كيلومترا في الساعة، بعد وصوله إلى اليابسة في بلدة دينابيجوي بإقليم إيزابيلا 268 كيلومترا شمال شرقي مانيلا.

وقال مكتب الطقس إن الإعصار يتحرك ناحية الغرب بسرعة 25 كيلومترا في الساعة اثناء عبوره لمنطقة لوزون شمالي البلاد.

وأُجبر أكثر من خمسة آلاف شخص على إخلاء المجتمعات الساحلية في أقاليم إيزابيلا وكاجايان وأورورا، حسبما ذكر مسؤولو الإغاثة من الكوارث والحكومة المحلية.

وأظهرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الرياح تسببت في الإطاحة بأسطح منازل بمدينة سانتياجو في إقليم إيزابيلا.

وتقطعت السبل بالآلاف من الركاب في موانئ جنوب مانيلا بعد أن تم تعليق الرحلات البحرية بسبب اضطراب أحوال البحار ، كما ألغيت عدة رحلات جوية من وإلى شمال الفلبين.

كما تم تعليق الدراسة في المدارس والأعمال التجارية في المكاتب الحكومية بالمقاطعات المتضررة.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن الإعصار يوتو من المتوقع أن يتحرك بعيدا عن الفلبين بحلول مساء الأربعاء وأن تتحسن الظروف بحلول يوم الخميس.

وتتعرض الفلبين سنويا إلى ما يصل معدله إلى 20 إعصارا تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

ويعد إعصار "هايان" من أقوى الأعاصير في الذاكرة الحديثة ، حيث ضرب البلاد في نوفمبر 2013 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين.