«العبادي» و«العامري» يبحثان استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدين أهمية العمل من أجل استمرار الاستقرار الأمني في البلاد.

وقال مكتب "العبادي"، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الاثنين، إن العبادي استقبل الإثنين رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلد.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة "استكمال تشكيل الحكومة وأهمية العمل من أجل استمرار الاستقرار الأمني والاعمار والاستثمار خلال المرحلة المقبلة وخلق بيئة سياسية مستقرة والحفاظ على المنجزات المتحققة وادامتها".

وصوت مجلس النواب في 24 أكتوبر الجاري على 14 وزيرا من التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى البرلمان.