منتخب الطائرة يواجه العراق في البطولة العربية

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية للمنتخبات والمقامة حاليًا في القاهرة.

وكان منتخب، بقيادة المدير الفني حسام عبدالعزيز ، حصل على راحة من المباريات أمس الإثنين، بعد فوزه في أول وثاني لقاءاته بالبطولة على كل من الأردن 3 / 0 والجزائر 3 /1 .

وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات هم، مصر والأردن والعراق والبحرين والجزائر وعمان وفلسطين.

ويضم المنتخب: "أحمد محمد فتحى، محمد أحمد جبيل، عبد الرحمن حسين محمود ، شريف أحمد سعيد، هشام يسرى عويس، رشاد الدسوقى عطية، محمد سلامة مسعود، أحمد محمد عبد العال، حسام يوسف عبد الله، عمر نجيب حسن، أحمد سعيد شفيق، مصطفى محمد عبد الرحمن".