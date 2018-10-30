وزير التعليم العالي: توقيع اتفاقية لإنشاء 10 جامعات ألمانية في مصر



قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنه تم توقيع اتفاقية تحالف مع الجامعات التطبيقية الألمانية، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، موضحًا أن الاتفاقية ستتيح إنشاء 10 جامعات ألمانية في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ تكليفات «السيسي» بأهمية تواجد جامعات عالمية في مصر للارتقاء بجودة التعليم، مشيرًا إلى افتتاح عدد من الجامعات العالمية العام المقبل وبنهاية عام2020.

وتابع: «سيتم افتتاح عدة جامعات العام المقبل كمرحلة أولى مثل جامعة هضبة الجلالة، وشرم الشيخ والعلمين، بخلاق الجامعة التكنولوجية بفروعها الثلاثة»، موضحًا أن الجامعات الألمانية ستكون تحت إشراف ألماني، ويمنح خريجيها شهادة تؤهلهم للعمل في كثير من الدول حول العالم.

وأكد على وجود التوأمة المصرية الألمانية في مجال التعليم، من خلال وجود تبادل طلابي حيث يدرس أكثر من ألف طالب مصري في ألمانيا سواء بدعم من الحكومة، أو من خلال الاتفاقيات الدولية، أو على نفقتهم الخاصة.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى برلين، تستمر لمدة 4 أيام بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، يشارك خلالها في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا، وذلك في إطار مجموعة العشرين.



