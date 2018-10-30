فولكسفاجن تعتزم العمل مع شركتين إسرائيليتين لتقديم خدمة نقل بسيارات كهربائية

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تعتزم شركة "فولكسفاجن" الألمانية لتصنيع السيارات العمل مع شركتين إسرائيليتين لتقديم خدمة بسيارات كهربائية ذاتية القيادة.

وأعلنت شركات "فولكسفاجن" و"موبايلي" و"تشامبيون موتورز" أنها تعتزم تأسيس مشروع مشترك لتطوير المنتج مع بداية العام القادم.

وقالت متحدثة باسم موبايلي اليوم إن الخدمة ستكون متاحة في 2022.

ومن المتوقع أن تقدم فولكسفاجن تقنية السيارات الكهربائية، وموبايلي تقنية القيادة الذاتية، بينما تغطي تشامبيون موتورز الأمور المتعلقة باللوجيستيات والبنية التحتية للمشروع.

وقال هربرت ديس المدير التنفيذي لفولكسفاجن، في بيان: "نعتقد بشدة أن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة ستوفر لإسرائيل والمدن حول العالم حركة تنقل آمنة ونظيفة وخالية من الانبعاثات، بصورة ميسرة وفي المتناول".

وأوضحت الشركات أنه لا يزال يتعين أن يحصل المشروع الجديد على موافقة السلطات المعنية، إلا أنها أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدعمه.