واشنطن تحظر التصدير إلى شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية «فوجيان جينهوا»

حظرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، التصدير إلى شركة رقائق إلكترونية صينية تسيطر عليها الدولة، تتهمها واشنطن بسرقة الملكية الفكرية، ما يزيد من صراعها التجاري مع بكين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن شركة فوجيان جينهوا وُضعت على قائمة الشركات التي لا يستطيع الموردون الأمريكيون التصدير إليها بدون ترخيص خاص، مستشهدة "بمصالح الأمن القومي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن الحكومة الصينية تطالب المؤسسات التجارية باحترام قوانين الدول التي تستثمر بها.

وقال المتحدث لو كانج: "في نفس الوقت، لطالما طلبنا الحكومات الأجنبية بمعاملة الشركات الصينية بطريقة عادلة ومتوازنة"، مضيفا أن الصين تأمل أن تعمل أمريكا على تحسين العلاقات بين الدولتين.

وفرضت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة على شركة الاتصالات الصينية "زد تي إي" بسبب نقل معدات الشحن إلى إيران وكوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية، ما أجبرها على وقف عملياتها في مايو.

وتم رفع العقوبات في يوليو بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا ودفعت الشركة غرامة قدرها 1.4 مليار دولار.

لكن العلاقات بين بكين وواشنطن اللتان تبادلتا فرض رسوم جمركية ضد بعضهما البعض هذا العام ساءت، منذ ذلك الحين.

وكانت وكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية قد ذكرت نقلا عن 3 مصادر مطلعة، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن رسوم في أوائل ديسمبر على جميع الواردات الصينية المتبقية في حالة فشل المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الشهر المقبل في إحراز تقدم.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس والتي ستعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى أول ديسمبر.