الإفراج عن هيثم محمدين تنفيذا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية

أفرج قسم شرطة الصف عن الناشط السياسي هيثم محمدين، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله و5 آخرين بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المترو».



كان كريم عبد الراضي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم قال لـ«الشروق»، منذ أيام، إن محمدين وصل إلى قسم شرطة الصف محل إقامته، قادما من «تخشيبة الجيزة»، تمهيدا للإفراج عنه، موضحًا أن إطلاق سراحه متوقف على الانتهاء من إجراء الفحص الأمني له؛ للتأكد من عدم وجود اسمه على ذمة تحقيقات وقضايا آخرى، متوقعا أن يتم إطلاق سراحه خلال الساعات القليلة القادمة.



وأوضح عبد الراضي، أن قرار إخلاء سبيل محمدين لم يتضمن كفالة مالية، ولكنه تضمن تدابير احترازية.



وتجيز المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي أن تستبدل الحبس بإحدى التدابير الاحترازية المتمثلة في: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.



وفي حال مخالفة المتهم الالتزامات التي تفرضها التدابير، جاز للسلطة المختصة حبس المتهم احتياطيًا.



وأسندت النيابة لـ«محمدين» في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات الحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة.



وأنكر محمدين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الاتهامات الموجهة إليه، ذاكرا أنه اعتزل الحياة السياسية بعد وفاة شقيقه.