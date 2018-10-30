ترامب يعتزم إلغاء حق منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أمريكيين

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته إصدار أمر تنفيذي يلغي حق منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأبوين غير أمريكيين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.