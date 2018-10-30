جولة مفاجئة لنقيب مهندسي الوادي الجديد على الوحدات المحلية للتفتيش على التراخيص

أكد المهندس عادل ربوح نقيب مهندسي الوادي الجديد، أنه تم إجراء جولة مفاجئة بعدد من الوحدات المحلية القروية بمركزي الداخلة وبلاط؛ للتفتيش على مستندات تراخيص المباني والتأكد من وجود شهادات إشراف معتمدة من نقابة المهندسين، والتأكيد على اتباع الإجراءات الهندسية السليمة.

وقال «ربوح» إن الجولة تمت بمشاركة المهندس ناصر حنفي أمين صندوق النقابة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الجولات بجميع الوحدات المحلية حرصا من النقابة على سلامة مستندات تراخيص البناء وأمان المباني وتطبيق قوانين البناء للحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى المرور الميداني وزيارة بعض المباني على الطبيعة ومعاينة مشاكل التنفيذ.

وأشار إلى أن النقابة تواصل دورها المتكامل لضمان اتباع الإجراءات القانونية وحماية المهندس أثناء تأدية عمله، بجانب حماية أرواح المواطنين في ظل اتباع الطرق الهندسية القانونية في عمليات البناء، سواء للمنشآت الحكومية الخدمية أو المباني الخاصة، علاوة على التدريب المستمر لرفع كفاءة المهندسين.