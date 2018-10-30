الإفراج عن الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق تنفيذا لقرار إخلاء سبيله

أفرجت الشرطة عن الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق مؤلف كتاب «هل مصر بلد فقير حقًا؟» وإبراهيم الخطيب ناشر الكتاب، بعد العرض علي مباحث قسم شرطة دار السلام، عقب قبول محكمة جنح مستأنف البساتين، استئنافهما على قرار النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة.



كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قررت حبس الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق مؤلف كتاب «هل مصر بلد فقير حقًا؟»، وإبراهيم الخطيب ناشر الكتاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة.



وواجهت النيابة العامة الخبير الاقتصادي بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب، وأكد أنه حصل عليها من مستندات رسمية منشورة وبعض مصادره الخاصة، وقال إنه صحفي منتسب لنقابة الصحفيين وأثبت كارنيه النقابة، وكل التحقيقات دارت حول محتوى الكتاب، وذلك في المحضر رقم 343 لسنة 2018 عرائض جنوب.