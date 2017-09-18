مصر تفتتح معرض الآثار الغارقة في مينيابولس الأمريكية

افتتحت مصر معرض الآثار الغارقة بمدينة مينيابولس بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" والذي يستمر حتي شهر أبريل المقبل وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات العامة الأمريكية ووسائل الإعلام .

وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي أمس الاثنين، إن هذه هي المحطة الثانية للمعرض ، بعد أن استمر لمدة ستة أشهر في أولى محطاته في الولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس سجل فيها عدد 113 ألف زائر.

وعلى هامش افتتاح المعرض، ألقى "وزيري" محاضرة عن أهم الاكتشافات الأثرية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، ووجه دعوة للشعب الأمريكي لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها وحضارتها الفريدة.

يذكر أن المعرض يضم عدد 293 قطعة أثرية تروي قصة مدينتين من أهم المدن التجارية القديمة التي غرقت تحت مياه البحر المتوسط جراء زلزال مدمر، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكليون و كانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وأبي قير، بالإضافة إلي بعض القطع التي كانت معروضة في المتحف البحري واليوناني الروماني و متحف الاسكندرية القومي والمتحف المصري بالتحرير.

ومن أهم القطع المعروضة، تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس و سيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلي بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وبدأت رحلة هذا المعرض عام 2015 في أوروبا ، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلي المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهي رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته الثانية في أربع مدن أمريكية.