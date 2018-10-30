الأوقاف تطلق حملة «رسول الإنسانية» بعدة لغات

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة قررت إطلاق حملة تعريفية عالمية عن الرسول ورسالته باللغات المختلفة طوال شهر ربيع الأول.

وأوضح "جمعة" في تصريح له، أن الحملة ستنطلق من خلال عدة فعاليات منها : الخطب والندوات والإصدارات والمترجمات وموقع الوزارة وأئمتها الموفدون لمختلف دول العالم وذلك بعنوان "رسول الإنسانية"، مضيفًا أن موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول سيكون بعنوان "الرسول (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه".

وأضاف أن موضوع خطبة الجمعة الثانية ٨ ربيع الأول "حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء"، وموضوع الجمعة الثالثة ١٥ ربيع الأول "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها"، وموضوع الجمعة الرابعة ٢٢ ربيع الأول "خيرية الأمة وخيرية رسولها"، وذلك مع كتابة هذه الخطب كتابة علمية تراعي فقه الواقع وظروفه ومتطلباته وترجمتها للغات المختلفة ونشرها على نطاق واسع طباعيًا وإلكترونيًا.

وأشار إلى أن الحملة ستتضمن أيضًا المحاضرات والندوات التي تتناول جوانب متعددة من سيرته العطرة وسنته المشرفة طوال هذا الشهر؛ ليعرف العالم كله ما هو الإسلام، ومن هو نبي الرحمة، نبي الإسلام، نبي الإنسانية، نبي السلام، وسيكون مجال المشاركة في الحملة متاحًا لكل محبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والإنسانية والسلام، وذلك من خلال الآلية والفعاليات التي تعلنها الوزارة لاحقًا على موقعها الرسمي (أوقاف أونلاين).