سامية حسين: تقسيط الضريبة العقارية بشرط دفع مستحقات عامين

• السماح لمالكي الوحدات السكنية الخاضعين للضريبة العقارية بسداد مبلغ تحت الحساب لحين معرفة قيمتها



قالت دكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة ستستمر في تلقي طلبات التقسيط من المكلفين بأداء الضريبة تيسيرا على الملاك، حيث وافق وزير المالية على تقسيط قيمة الضريبة بشروط محددة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وأضافت «حسين»، أنه يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 وحتى 2018، ودون فرض أي غرامات تأخير، بشرط سداد ضريبة عامين، العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة، على أن يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق، وهكذا، إلى أن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية.

وقال البيان إن قرار التقسيط متاح أمام الجميع حتى ممن لم يبادروا بتقديم الإقرار الضريبي حتى الآن، وبالتالي لم يتسلموا أي إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم.

وأشار البيان إلى أهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة، وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها، فإنه على ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو أن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه، القيام بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.

وطالب البيان، ملاك الوحدات العقارية غير الخاضعة للضريبة العقارية، بأهمية الاستفادة من المهلة التي أتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الإعفاء مع المستندات المطلوبة للحصول على نموذج الإعفاء المعد لذلك، وهذه المهلة للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه وهناك فرصة كبيرة متاحة للممولين حتى منتصف يونيو 2019، مع ضرورة عدم الانتظار حتى نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس.

وشدد البيان على اهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية، بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف أو المواقع الإلكترونية، فمثلا أشار عدد من المواطنين إلى رفض بعض مأموريات الضرائب العقارية التعامل مع من لم يتسلموا إخطارا بالربط الضريبي على وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة، وأكدت المصلحة أن هذا الموقف خاطئ تماما لأن التعليمات لجميع المأموريات قبول أي إخطار يتقدم به المواطنين سواء كان لسداد الضريبة أو لطلب الإعفاء منها.

وذكر البيان أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول إلى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، وتتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي أو سيناء أو بمحافظة البحر الأحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة، ففي هذه الحالات يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية (15 شارع منصور - لاظوغلي - القاهرة)؛ لتقديم الإقرارات والإخطارات وسداد الضريبة المستحقة على تلك الوحدات العقارية.

وأضاف البيان أنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة «http://enquiry.rta.gov.eg»؛ لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم «0235317323» ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي «www.rta.gov.eg».

من جهة أخرى، قال البيان إن المصلحة تستمر في تطوير المناطق، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنى جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد؛ ليتم افتتاحه الشهر المقبل (نوفمبر 2018)، يضم مأمورية للضرائب العامة في ذات المبنى الخاص بالضرائب العقارية، بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد أكثر من مرة على أكثر من مقر، وذلك في إطار خطة التطوير والتأكيد على أهمية إتاحة المقرات الضريبية المدمجة.