أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بليموث الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا، اليوم الثلاثاء.

ولم ترد تقارير بعد عن تحذير من موجات مد "تسونامي"، أو أضرار أو قتلى ومصابين من الزلزال الذي وقع على بعد 63 كيلومترا شرقي مدينة نيو بليموث، وعلى عمق 228 كيلومترًا.





وقال مركز جيونت النيوزيلندي للرصد الجيولوجي على موقعه على الانترنت إن الزلزال وقع على عمق 207 كيلومترات على بعد نحو 35 كيلومترا جنوب غرب تومارونوي في الساعة 0314 من مساء اليوم الثلاثاء (0214 بتوقيت جرينتش).

واستمرت الهزة حوالي 30 ثانية وشعر بها السكان عبر أجزاء واسعة من البلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن حجم الاضرار.