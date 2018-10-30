محافظ بني سويف يبحث مع المجلس القومي للمرأة مشاركة ذوي الإعاقة بالمنشآت الخدمية والمرافق العامة

دعا المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إلى أهمية التوسع في تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإحراز خطوات أكثر نجاحا في مجال تمكينهم وفي الجهود الهادفة؛ لتوفير الإتاحة الحياتية لهم في كل مناحي الحياة وتحويل حياتهم إلى حياة أسهل، وفتح المجالات نحو الاستفادة من قدراتهم الخاصة.

وأكد المحافظ خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة هى مسؤولية المجتمع بأكمله، مبديا تقديره لكل المبادرات التى من شأنها خدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع، خاصة التي يتم من خلالها إتاحة كافة الوسائل والإجراءات التي تساعد على تيسر حياتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائبة ميرفت ميشيل، وعماد فاروق نائبا عن الأنبا اسطفانوس مسئول ملف الإعاقة بالكرازة المرقسية، ونيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، وسيد سعد مدير إدارة شئون الإعاقة بخدمة المواطنين بالديوان العام، ونهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، ومحمد كامل مدير عام العلاقات العامة، وداليا فيض الله مدير البوابة الإلكترونية.

وطالب المحافظ بتحديد بعض التسهيلات السريعة والعاجلة التي يمكن إضافتها للمنشآت الخدمية والمرافق العامة، مثل الرامبات، وغرف انتظار، ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستحدث فارقا كبيرا في مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشددا على أنه يجب تحديد ذلك وحصره ليتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد أنه سيدعم مطلب الوفد بأن تتضمن المنشآت الخدمية الجديدة أو التي سيتم تجديدها، سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بجانب تدارك هذا الأمر في المنشآت الخدمية القائمة.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، خلال اللقاء، أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة" التي أطلقتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ضمن المبادرات الجادة التى تنفذها اللجنة على مدار عامي 2017 و2018، مواكبة لتخصيص الرئيس عام 2017 للمرأة المصرية، و2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنفيذ مثل هذه المبادرة خدمة لشريحة المرأة ذات الإعاقة بالدرجة الأولى، وخدمة لجموع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام.

وتهدف جهود المجلس إلى توفير متطلبات حياة سهلة ودمج المعاقين بشكل أفضل في المجتمع، من خلال إدخال إجراءات متنوعة وسياسات معينة في كافة مناحي الحياة، مثل الشوارع، والطرق، والمتنزهات، والحدائق، والمباني الخدمية المتعددة، ودور العبادة، والأماكن السياحية، والمناطق الأثرية، والمنشآت التعليمية ولمكونات العملية التعليمية، من خلال توفير المتطلبات التي تساهم في الحصول على خدماتهم في التعليم ودعم المنظومة التعليمية بمستلزمات ذلك، وتوفير الأجهزة المساعدة والوسائل المناسبة للحصول على الخدمات الصحية وغيرها.

وأشادت نيرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بجهود المحافظة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العديد من الإجراءات، مثل إدارة شئون الإعاقة بالمحافظة، والتي تم تعميمها على مستوى مراكز المدن الـ7، مشيرة إلى دعم المحافظ للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يطلق عليهم باستمرار أصحاب القدرات الخاصة.