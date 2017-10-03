«الرقابة الإدارية» بالسويس تشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية

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نفذت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أمس الاثنين، حملة موسعة علي مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة؛ لضبط المعلمين الهاربين من سداد الضرائب.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط مستندات خاصة بالمعلمين، ومسئولي مراكز الدروسية الخصوصية التي توضح الدخل المادي الحقيقي للمعلمين من وراء العمل في هذه المراكز.

وحررت الهيئة محاضرًا لعدد من المسئولين عن مراكز الدروس الخصوصية بشارع الجيش والشهداء وشارع النمسا وشارع الجلاء، كما ضبطت مذكرات للدروس الخصوصية تباع للطلاب بالمحافظة دون قيدها ضريبيًا لحساب معلمي الدروس الخصوصية.