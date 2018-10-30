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البرادعي يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط تحت رعاية دولية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 1:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 1:33 م

حذّر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المحاولات ستعمق التطرف في المنطقة.
وأضاف «البرادعي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن «الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف الإنفاق في أي منطقة أخرى، على الرغم من أنه ليس هناك حلًا عسكريًا لقضايانا»، موضحًا: «جميع قضايا السلام والأمن في المنطقة متشابكة».
وأوضح «في رأيي أن ما نحتاجه حاليًا وبشدة هو مؤتمر سلام في الشرق الأوسط، تحت رعاية دولية، على غرار مؤتمر وستفاليا، بمشاركة كل دول المنطقة، وتطرح فيه كافة القضايا، من البرنامج النووي الإيراني إلى القضية الفلسطينية، بهدف الاتفاق على منظومة أمنية جديدة للمنطقة، وأسس للتعامل والتعاون الإقليمي».

 

 

 


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