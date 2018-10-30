البرادعي يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط تحت رعاية دولية

حذّر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المحاولات ستعمق التطرف في المنطقة.

وأضاف «البرادعي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن «الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف الإنفاق في أي منطقة أخرى، على الرغم من أنه ليس هناك حلًا عسكريًا لقضايانا»، موضحًا: «جميع قضايا السلام والأمن في المنطقة متشابكة».

وأوضح «في رأيي أن ما نحتاجه حاليًا وبشدة هو مؤتمر سلام في الشرق الأوسط، تحت رعاية دولية، على غرار مؤتمر وستفاليا، بمشاركة كل دول المنطقة، وتطرح فيه كافة القضايا، من البرنامج النووي الإيراني إلى القضية الفلسطينية، بهدف الاتفاق على منظومة أمنية جديدة للمنطقة، وأسس للتعامل والتعاون الإقليمي».

أي محاولات " لتصفية " القضية الفلسطينية ماَلها الفشل وستعمق التطرف فى المنطقة. الإنفاق العسكري فى الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف الإنفاق في أي منطقة اخرى (٥,٢ ٪من الناتج المحلى) على الرغم من أنه ليس هناك حلاً عسكرىاً لأياً من قضايانا. جميع قضايا السلام والأمن فى المنطقة متشابكة /١ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨