اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهاجرين القادمين في قافلة من أمريكا الوسطى "يضيعون وقتهم" متعهدا بعدم دخولهم البلاد، مشيرا فى الوقت ذاته لعزمه إنشاء "مدن خيام" لاستقبال طالبي اللجوء من بين هؤلاء المهاجرين لحين الفصل في طلباتهم.

وقال ترامب، في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنهم (قافلة المهاجرين) يضيعون وقتهم، لن نسمح لهم بالدخول إلى هذا البلد"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستقيم "مدن خيام" لإيواء طالبي اللجوء الذين انضموا إلى القافلة.

وأوضح ترامب: "سنقوم بوضع الخيام في كل مكان، لن نشيد مباني وننفق مئات الملايين من الدولارات، سيكون لدينا خيام ينتظروا فيها وإذا لم يحصلوا على اللجوء، يغادروا".

وكتب ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت سابق، مخاطبا المهاجرين في القافلة: "أرجوكم عودوا، لن يسمح لكم بدخول الولايات المتحدة إلا بشكل قانوني، هذا غزو لبلادنا والجيش بانتظاركم".

وأعلن الجيش الأمريكي، أنه سينشر قوات قوامها أكثر من 5200 فرد، بينهم جنود مسلحون لتأمين الحدود مع المكسيك.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسي، قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي في مؤتمر صحفي في واشنطن: "أعتقد أن الرئيس ترامب قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومي".

وأوضح أن هذه القوة ستركّز على "تشديد الحماية" على المعابر الحدودية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى ما تقوم به وحدات الهندسة من بناء سياجات مؤقتة.

وسيرسل البنتاجون أيضا شرطة عسكرية و3 مروحيات تحمل أجهزة استشعار متطورة وأجهزة رؤية ليلية.