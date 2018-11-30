أوكرانيا تفرض قيودا على دخول الروس إلى أراضيها على خلفية مخاوف من غزو

ذكر الرئيس الاوكراني، بيترو بوروشنكو، أن بلاده فرضت قيودا على دخول الروس، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما إلى أراضيها خشية أن تسعى روسيا إلى تشكيل "وحدات لجيوش خاصة".

وأضاف بوروشنكو مساء أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في إشارة إلى اندلاع ثورة للانفصاليين المؤيدين لروسيا شرقي أوكرانيا قبل أربع سنوات، إن الاجراء يهدف إلى "منع الروس من تنفيذ عمليات في أوكرانيا، كانوا يخططون لها في عام 2014 ".

وتابع بوروشنكو أن أفراد هذه المليشيات "هم في الواقع ممثلون للقوات المسلحة الروسية".

وكان أكثر من عشرة آلاف شخص، بينهم 2700 مدني، قد قتلوا في الصراع بين جماعات انفصالية موالية لروسيا والجيش الاوكراني، بحسب تقديرات للامم المتحدة.

وقد مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفصاليين في المفاوضات الدولية، لكن حكومته تنفي أن تكون قدمت لهم جنودا أو أسلحة.

كانت التوترات بين أوكرانيا وجارتها الروسية قد تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي عندما فتح خفر السواحل الروسي النار وأسر عدة سفن حربية أوكرانية بالقرب من منطقة القرم التي ضمتها روسيا، والتي تؤكد أوكرانيا أنها أراضيها.

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني، فولوديمير جرويسمان، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى فرض عقوبات أشد على روسيا في أعقاب اندلاع التوترات الأخيرة بين موسكو وكييف.

وقال جرويسمان لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إن "روسيا معتدية ومحتلة"، مضيفا أن التصعيد الاخير أثبت ذلك.

وكانت روسيا احتجزت ثلاث سفن أوكرانية تابعة للبحرية قبالة شبه جزيرة القرم، وهي منطقة ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وفتح خفر السواحل الروسي النار ثم احتجز السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش، الذي يربط بين بحر آزوف والبحر الأسود.

وانتقد جرويسمان أيضا خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي سيربط بين روسيا وألمانيا - مؤكدا أنه يدفع أوروبا نحو الاعتماد على روسيا.

وقال جرويسمان للصحيفة: "إن ضرر (خط أنابيب الغاز) لا يقتصر فقط على أوكرانيا، بل على القارة بأكملها".

وستفقد أوكرانيا مليارات الدولارات كانت تحصل عليها كرسوم لمرور الغاز عبر أراضيها.

لكن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير حذر أمس من أن قضية خط أنابيب الغاز يجب ألا يكون لها علاقة بالتوترات في شبه جزيرة القرم.

وفي قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس، هاجم بوتين ما قال إنه "ممارسة شريرة" من استخدام العقوبات أحادية الجانب واصفا إياها بأنها "غير قانونية".

وقال بوتين في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الروسية نوفوستي إن "من المستحيل ألا نرى منافسة غير عادلة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه وعادل بين الحكومات".

وفرض الاتحاد الأوروبي وقوى غربية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، سلسلة من العقوبات على روسيا منذ أربع سنوات لتورطها في أزمة أوكرانيا.

وقد حذت روسيا حذوهم بإجراءات مضادة ضد هذه الدول شملت حظرا شاملا على الواردات الزراعية.

وذكر بوتين أنه "يتزايد انتهاج ممارسة شريرة عبر استخدام عقوبات أحادية غير قانونية، وتدابير حمائية للالتفاف على ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد منظمة التجارة العالمية وقواعد القانون الأخرى المقبولة بشكل عام."

وقال الزعيم الروسي إن هذه الممارسة "تؤدى الى انهيار علاقات الاعمال وفقدان الثقة بين المشاركين في العلاقات الاقتصادية" وتؤدي إلى "تمزق نسيج الاقتصاد العالمي."

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